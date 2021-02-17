الرئيس السيسي: نستهدف تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات.. وجلسة عاصفة بالأمة الكويتي.. وأردوغان: قواتنا باقية بالعراق.. الأهم بصحف الكويت

الرئيس: «المعارضة للمعارضة» مرفوضة وأكثر من طفلين مشكلة

إصابة عمرو أديب في حادث سير ونقله للمستشفى

نقاشات برلمانية كويتية حول متضرري كورونا وتوصيات واستعجال قوانين

وزير الصحة الكويتي: «كوفيد - 19» معنا إلى يوم القيامة والحلّ بالتحصين

43 فندقًا تشارك في الحجر الإلزامي لجميع القادمين اعتبارًا من الأحد المقبل للبلد العربي

ثلثا الأمريكيين: بلادنا تحتاج إلى حزب رئيسي ثالث

تراجع عدد الإصابات بكورونا في العالم.. لكن الأزمة لم تنته بعد













تناولت الصحف الكويتية عددًا من القضايا المحلية والدولية، متناولة كذلك الشـأن المصري بموضوعاتٍ عدة سيطر عليها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الهامة في القطاع الصحي.









واهتمت صحيفة "الأنباء" بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، من أن الدولة ستبذل كل جهد ممكن للانتهاء من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية لجميع أفراد الأسرة خلال 10 سنوات.









وجه الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية أمس، التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي.









وقال السيسي "إن الهدف من حديث وزيرة الصحة والسكان هو استعراض الجهد المبذول من جانب الدولة المتمثلة في وزارة الصحة تجاه الشعب المصري".





وحول موضوع النمو السكانى وتأثيره على قطاع الصحة، قال الرئيس السيسي، وفقا لما عرضته وزيرة الصحة والسكان: «إننا حتى نتمكن من تقديم خدمات الصحة للطفل منذ بداية ولادته (من تطعيمات وألبان ومسح وراثي وكل احتياجاته الأساسية) سنتكلف 13 مليار جنيه لنحو مليوني مولود سنويا، وفي مقابل هذه الزيادة يجب أن نقوم بعمل خدمات صحية بتكلفة 54.5 مليار جنيه».









وقالت صحيفة "الأنباء": "تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث في طريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر، بسبب سوء الأحوال الجوية".









وذكر مصدر مسئول أن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمته سيارة مسرعة من الخلف، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.









وقالت صحيفة "الأنباء": "وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة أمس، على 8 توصيات تقدم بها عدد من النواب عقب انتهاء المجلس من مناقشة الاجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والسلالات المتحوّرة عنه".









وطالبت إحدى التوصيات اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة الإنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة «كورونا» وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الأمة باعتبارها أولوية، بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها.









ودعت إحدى التوصيات مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في القرارات السابقة التي شملت إغلاق بعض الأنشطة وتقليص ساعات العمل في البعض الآخر.









وكشفت مصادر مسئولة لـ«الأنباء» أن 43 فندقا بالكويت من المقرر مشاركتها في الحجر المؤسسي الإلزامي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، وذلك تنفيذا للتعليمات الحكومية التي تشترط حجر جميع القادمين الى الكويت في فندق لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة و7 أيام أخرى في منازلهم، وذلك عبر منصة «كويت-مسافر».









وقالت صحيفة "الجريدة": "رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ما أسماه "المعارضة للمعارضة"، وجدد تحذيره من الزيادة السكانية وخطرها على جهود التنمية"، داعيًا إلى الاكتفاء بطفلين لكل أسرة.









الرئيس السيسي قال خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على المسار السياسي والتعبير عن الرأي فقط، وتابع: "استوقفتني جدًا كلمة حقوق الإنسان، والمسار السياسي ليس كل حقوق الإنسان، من حق الناس أن تعبر عن رأيها وتعترض، ويكون لدينا معارضة صحيحة، لكن الهدف في النهاية، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة تحسين أحوال الناس وحياتهم".









وشدد الرئيس على أن التنمية مرتبطة بعدد السكان، وقال إنه "لو لم ينخفض النمو السكاني إلى 400 ألف نسمة في السنة صدقوني لن نشعر أبدًا بالتنمية".









وفي موضوعٍ آخر، قالت الصحيفة: "أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده ستبقى في المناطق التي دخلتها في شمال العراق، وستوسّع نطاق عملياتها العسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني".









وذكرت الجريدة: "بعد ولاية صاخبة للرئيس دونالد ترامب، شهدت أعلى مستوى من الاستقطاب الحزبي منذ سنوات، يبدو أن عددا أكبر من الأميركيين بات يشكك في فعالية نظام الحزبين اللذين يتناوبان على السلطة، مؤيدين تشكيل حزب ثالث، قد يعيد الحياة إلى النظام السياسي الذي عبر عدد كبير من الشباب الأميركيين عن استيائهم منه".









وقالت صحيفة "القبس": "قال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة: «جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة»، مضيفًا: «السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين»، وتابع الدكتور باسل الصباح: «جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضًا، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره».









وقالت صحيفة "الراي": "أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تراجع بنسبة 16% في الإصابات الجديدة بالفيروس في العالم، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الأزمة لم تنته بعد".









وكشفت المنظمة مساء أمس أرقاما تظهر تراجعا كبيرا في عد الإصابات والوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم الأسبوع الماضي، لكنها حذرت من أن النصر لم يتحقق بعد.



