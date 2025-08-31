وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل اغتيال "أبو عبيدة".. و يعلق: أرسل للقاء أعضاء محور الشر

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن اغتيال المتحدث باسم حماس أبو عبيدة، وذلك بعد 24 ساعة من غارة استهدفت مبنى سكنيا في حي الرمال في غزة.





وقال وزير الدفاع الإسرائيلي:" تم اغتيال المتحدث باسم حماس أبو عبيدة في غزة.. وأُرسل للقاء جميع أعضاء محور الشر الذين تم تصفيتهم من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم"، بحسب "سكاي نيوز عربية".





وأضاف:"تهانينا للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك على هذا الإعدام المُحكم.قريبًا، ومع تكثيف الحملة في غزة، سينضم إليه المزيد من شركائه الإجراميين - قتلة ومغتصبي حماس - هناك".



ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، يعتبر أبو عبيدة محورا رئيسيا في حماس، وأن عملية تصفيته، ستؤدي إلى تأثير معنوي وإلحاق ضرر بالعمليات المعرفية في حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم تم باستخدام ذخائر دقيقة، مع مراقبة جوية.





وأوضح أنه قبل وقت قصير من العملية، وصلت معلومات استخباراتية مركزة إلى جهاز الشاباك والمخابرات العسكرية "أمان"، وتبع ذلك انطلاق محاولة الاغتيال.





وقد تم تنفيذ العملية من غرفة العمليات الخاصة التابعة لجهاز الشاباك نظراً لأهميته المركزية في حماس.



والسبت، استهدف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أبو عبيدة، واسمه الحقيقي "حذيفة كحلوت"، في غارة على حي الرمال بمدينة غزة.