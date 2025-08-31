رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة

أكد يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة.





و أفادت قناة "العربية" أمس السبت، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية وجود تقديرات باغتيال المتحدث باسم القسام “أبو عبيدة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، مشيرة إلى أن نسب تقديرات اغتياله عاليه.



وأعلن المتحدث باسم الإسرائيلي، اليوم السبت، عن استهداف عنصر مركزي في حركة حماس في غزة.



وكتب أفيخاي ادرعي عبر منصة "إكس"، أن الجيش هاجم عبر طائرة عنصراً مركزيًا في حماس في منطقة مدينة غزة شمال القطاع.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اغتيال "أبو عبيدة" إذا نجح سيكون بالغ الأهمية.