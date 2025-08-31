بعد اغتيال الوزراء .. الحوثي تتوعد إسرائيل بتصاعد الهجمات

وصف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، استهداف إسرائيل لعدد من الوزراء الحوثيين بأنه “جريمة” متوعدا تل أبيب بـ"مسار ثابت وتصاعدي" في الهجمات، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وأكد أن "التضحية الكبيرة إنما تزيدنا ثباتا وصمودا وتماسكا"، مشددا على أن مسار الجماعة في "نصرة الشعب الفلسطيني" مستمر وتصاعدي، قائلا: "لن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو".

وأشار الحوثي إلى أن جميع القتلى الذين قتلوا في الهجوم هم من الوزراء عاملون في المجالات المدنية، معتبرا أن استهدافهم "يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة له تعمل في مهمة لـ"تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق".

وتابع: "مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي".