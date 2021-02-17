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رياضة

سموحة يغلق ملف الكأس.. ويستعد للمصري في الدوري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:16 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
يبدا الفريق الكروى الأول بنادي سموحة السكندري الاستعداد لخوض مواجهة المصري البورسعيدي المقررة يوم ٢٢ فبراير الجاري بالدوري الممتاز.

وأغلق سموحة صفحة الفوز على دكرنس بنتيجة ٤-٠ في دور ال 32 ببطولة كأس مصر ؛ وتأهل إلى دور الستة عشر في الكأس.

وأعرب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق في لقاء دكرنس والتأهل إلى ثمن نهائي الكأس.

وأكد سامي أن سموحة قدم مباراة قوية وظهر بمستوى طيب في لقاء دكرنس واستحق التأهل إلى دور الستة عشر رغم أن المباراة لم تكن سهلة واقيمت في أجواء ممطرة.

ويسابق الجهاز الفني الزمن للحاق لتجهيز الثنائى مصطفى فتحي ومحمود عزت لاعبي الفريق لاصابتهما في العضلة الخلفية خلال مباراة دكرنس واللحاق بلقاء المصري.
ويحتل سموحة المركز الثامن فى بطوله الدورى العام برصيد ١٧ نقطة ويطمع لحصد نقاط المباراة للدخول إلى المربع الذهبي.
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