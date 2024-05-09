تعليم بورسعيد: اقبال كبير على برنامج المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية| صور

حرص الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد على متابعة انتظام سير برنامج المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن المراجعات المجانية هذا العام شهدت اقبالا كثيفا من الطلاب بمقرات المدارس التى أعدت خصيصا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد بما يتجاوز 4300 طالب وطالبة في يومها الأول.

تعليم بورسعيد ..اقبال كبير على برنامج المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة 1000313085 1000313084 1000313083 1000313080 1000313081 1000313082 1000313079 1000313078 1000313077 1000313074 1000313075 1000313076 1000313072 1000313073 1000313069

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن الاقبال بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات حقق نسبة كبيرة من الطلاب المستهدفين مما دفع تعليم بورسعيد الى فتح قاعتين إضافيتين لاستقبال الاعداد المتزايدة منهم بالإضافة لمسرح المدرسة الذي اكتظ بالطلاب.

ومن خلال كلمته للحضور، حث "عبد التواب" جميع طلاب الشهادة الإعدادية من ابناء المحافظة على مواظبة الحضور يوميا للاستفادة المجانية من خبرات المعلمين المتخصصين فى المواد الدراسية حتى يومها الأخير، متمنيا لهم النجاح والتفوق.

وانطلقت المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية أمس الأربعاء 8 مايو بحضور وكيل الوزارة وتستمر حتى الإثنين القادم الموافق 13 مايو الجاري، ويقوم عليها نخبة متخصصة من أفضل معلمي بورسعيد من واضعي الإمتحانات.