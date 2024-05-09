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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء ومباحث التموين والوحدات المحلية للتأكد من صلاحية السلع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، ومعاقبة المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.


وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت - إنه تم شن عدة حملات بقري ومراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 104 محضر تمويني متنوع في قطاع المخابز وفي قطاع الأسواق وبيع منتجات غير صالحة ومنتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وتمت هذه الحملات تحت إشراف ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وكل من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم حيث تم في ديروط تحرير عدد ٥٦ تقرير إثبات حاله للمخابز منها  ١٨ مخالفة نقص وزن و١٤ مواصفات و١٣ عدم نظافة و٧ محاضر عدم اعلان عن المواعيد و٣ بون وعدد ١ سجل وفي مركز أسيوط تم ضبط محل سوبر ماركت كبير بداخله كميات كبيرة من المشروبات الغازية والمواد الغذائية جميعها منتهيه الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه وتم العرض علي النيابة العامة وفي مركز البداري تم تحرير عدد 23 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وتوقف جزئي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وفي مركز أبوتيج تم اعدام الذبيحة التي تم ضبطها سابقًا تنفيذًا لقرار وكيل النائب العام وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفي مركز ساحل سليم تم تحرير عدد 25 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وكذلك عدم نظافة لافتا إلى استمرار الحملات لضبط الأسواق والتأكد من السلع المعروضة ومدى صلاحيتها حفاظا على أن صحة وسلامة المواطنين وحماية جمهور المستهلكين منوها إلى أن هذ الملف يعد من أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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