الوطنية للصحافة تنظم دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية؛ وذلك على مدار ثلاثة أيام من الأحد الموافق ٢١ فبراير حتى الثلاثاء ٢٣ فبراير.





وتأتي هذه الدورة بعد اجتماع الشوربجي الأسبوع الماضي مع ممثلين من أعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين، حيث أشادوا بالدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة ودورها الملحوظ في تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمؤسسات، وأعربوا عن رغبتهم في تنظيم دورة تدريبية لهم لتعريفهم بدور الجمعية العمومية والاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨، وكيفية قراءة وتحليل القوائم المالية لمساعدتهم على ممارسة اختصاصاتهم بما يحقق مصلحة المؤسسات الصحفية. ومن جانبه، أكد الشوربجي أن دور الجمعيات العمومية سيكون مهم ومؤثر خلال المرحلة المقبلة، وأنه لن يكون هناك أي مجال للتراخي أو التساهل.





وتجدر الإشارة إلي أن الهيئة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتدريب، حيث نظمت حتى الأن ما يزيد عن ٤٥ دورة تدريبية للصحفيين والإداريين والعمال.



