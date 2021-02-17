ضبط رئيس مجلس إدارة شركة نصب على المواطنين بزعم تسليمهم وحدات سكنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (رئيس مجلس إدارة شركة للمنتجعات السياحية "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الشرقية)، لقيامه بإنشاء شركة استثمار عقارى والنصب من خلالها على المواطنين من خلال التعاقد مع عدد منهم على تمليكهم وحدات عقارية سكنية على مراحل مختلفة بأحد مشاريع الشركة المشار إليها، على أن يكون استلام الوحدات فى غضون عام 2017 وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، ثم قام بغلق مقر الشركة وهرب ولم يفى بتعاقداته والتزاماته وقام بتغيير مقر شركته أكثر من مرة هروبًا من ملاحقة ضحاياه.





وعثر بمقر الشركة المشار إليه على عدد من العقود الوهمية ببيع وحدات سياحية وتجارية بالمشروع الوهمى و كمية من استمارات حجز وحدات سياحية بالمشروع بالوهمي ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي .





وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.