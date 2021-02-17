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رياضة

مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. جوارديولا يهاجم بـ جيسوس وستيرلينج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج".

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - برناندو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - جابريال جيسوس.

ويغيب عن مباراة اليوم من مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان، ويغيب أيضًا كالفرت لوين من إيفرتون بسبب الإصابة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون، والذي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 53 نقطة.
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