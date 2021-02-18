مصر بكم أجمل.. تدريب وتشغيل 150 من ذوي الهمم والعزيمة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استئناف فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج الثاني من مبادرة "مصر بكم أجمل" بمديرية القوى العاملة بدمياط، لتدريب وتشغيل 150 شابا وفتاة من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من هذه الفئة، تمهيدا استلامهم العمل، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وأشار سعفان، إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوي العاملة بمديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة ، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وتابع وزير القوي العاملة قائلا: إن البرنامج التدريب سوف يتمثل في تدريب الشباب والفتيات من ذوي الهمم العزيمة على جرعة مكثفة من تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات العامل في ظل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فضلا عن قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ وأحكام السلامة والصحة المهنية والانتقال بالمتدربين إلى تدريبهم على التنمية البشرية وإدارة الوقت.

وقامت منى الأطروشي مدير مديرية القوي العاملة بدمياط بتوفير فرص العمل للذين سوف يجتازون الاختبارات من خلال حضور ممثلي بعض الشركات التي وفرت فرص العمل في أثناء إجراء المقابلات ما يدل على جدية الشركات في دمج ذوي القدرات في سوق العمل، وقد أثنى ممثلي هذه الشركات، وذوي القدرات على مبادرة وزير القوي العاملة في هذا الخصوص ، وتجديد اهتمامه بالدمج الحقيقي لهذه الفئة في بيئة العمل المختلفة وإعطائهم فرصة أكبر للتعبير عن ذاتهم في المجتمع ، ورحب ممثلو الشركات بتوفير فرص عمل بشركاتهم حتي بعد استيفاء نسبة الـ 5% المقرر قانونا لهذه الفئة.

وقالت عطيات أبو زيد المسئول عن ملف المبادرة بوزارة القوى العاملة ، أنه تقدم للاختبارات والمقابلات الشخصية ٢٠٠ شاب وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات لتسجيل رغباتهم في التدريب على ريادة الأعمال والعمل بالقطاع الخاص وفقا لدرجة ونوع الإعاقة والمؤهل.

وقامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال بمقر مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط على مدى 3 أيام ، حيث تم اختيار 150 من إجمالي المتقدمين لبدء التدريب ، وقد لاحظت من خلال إجراء المقابلات لاختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال أنه يوجد عدد من قصار القامة والمكفوفين يرغبون بالعمل بالقطاع الخاص فى الفترة القادمة.