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أخبار العالم

قرقاش: ريادة الإمارات وإلهامها انعكاس طبيعي لنجاح نموذجها وتميزه

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:01 م
المستشار الدبلوماسي
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش
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قسم الخارجي
نشر المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيها أن "ريادة الإمارات وإلهامها هو في جوهرة انعكاس طبيعي لنجاح نموذجها وتميّزه. 

وأضاف قرقاش: "تبني النموذج في المنطقة شهادة نعتز بها وندرك أن اتساع دائرة الازدهار والتسامح والانفتاح هو لصالح المنطقة ولصالح الإمارات. قوة وجاذبية النموذج هو القوة الناعمة للإمارات". 

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت باسم العرب انجازًا عالميا بوصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ بما من شأنه توطيد الريادة ‏العربية في علوم الفضاء ‏والتكنولوجيا.‏

جاء ذلك خلال زيارة ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إلى مركز محمد بن راشد للفضاء حيث اطلع على آخر المبادرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الاستثمار في علوم الفضاء ، حيث أشاد بالكوادر الوطنية الإماراتية التي أصبحت نموذجًا ملهما للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.

كما استمع رئيس البرلمان العربي إلى شرح من يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء حول برنامج الإمارات للفضاء الذي تضمن تطوير الأقمار الصناعية، واستكشاف المريخ عبر مسبار الأمل في مشروع يمتد إلى سنة 2117م، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء وغيرها من المبادرات العلمية.

حضر اللقاء محمد بن خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي وخالد جاسم الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات، والمستشار حمد بن محمد عبدالرزاق، والسيد أنور بن نغميش الدوسري، ويذكر أن برنامج الزيارة الذي تنظمه مؤسسة وطني الإمارات يتضمن الاطلاع على تجارب عدد من المؤسسات الإماراتية الرائدة في عدد من المجالات.
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