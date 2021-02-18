أشرف عبد الباقى يضرب نجوم اللوكاندة على الهواء.. فيديو

قال الفنان أشرف عبد الباقى، بطل مسرحية "اللوكاندة" إنه يكره كوميديا الضرب، مؤكدًا أنه شارك في 130 مسرحية بـ مسرح مصر، ولم يضرب خلالها أى فنان من المشاركين معه.





وأكد أشرف عتبد الباقي، خلال برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن مشهد ضرب فنان لزميله في أي عمل يكون به نوع من الإهانة، وقام بعمل دور كوميدي وضرب أبطال مسرحية اللوكاندة على اليد.





وأشار إلى أن قصة المسرحية تدور حول شقيقين كلا منهما لديه نصف اللوكاندة، قائلا: انا الشقيق الأكبر والفنان دياب الشقيق الأصغر.





وأضاف: " الفنان حمدي المرغنى ابن شقيقى المتوفى فى المسرحية، وله غرفة كونه ابن شقيقنا، و يعيش فى منتصف اللوكاندة".





ولفت إلى أنه فى المسرحية الشقيق الأكبر و البخيل، والذى يرفض دفع أى أموال فى أي شي، ويرفض إعطاء أموال لنجل شقيقه المتوفى، وهو حمدى المرغني، ولكن المرغنى يحصل على الأموال من عمه الأصغر وهو دياب".





وأشار إلى أن الفنانة ويزو متزوجة من شقيقه فى المسرحية وهو دياب، ودخل حمدي المرغنى فى حالة ضحك بدون سبب مما جعل الجميع فى الأستوديو سواء من فنانى المسرحية أو من الجمهور يدخل فى حالة ضحك شديد على الهواء.





وكشف أشرف عبد الباقى أن أيطال مسرحية اللوكاندة هم : المطرب محمد دياب، وحمدي الميرغني، وويزو بطلة مسرح مصر، وإبرام سمير، ونورهان منصور، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.



