برلمانية: ارتفاع نسبة الإدمان بقرى الصعيد بسبب الفقر والبطالة

عبرت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إستيائها بسبب إحتلال محافظة سوهاج المرتبة الأولى في تعاطي المواد المخدرة بنسبة 12.2 % حسب حملة المسح القومي الشامل التي قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .





وأشارت الهواري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه لا يوجد تنمية حقيقية داخل محافظات الصعيد والتي عانت دائما بسبب تهميشها، موضحة أن إرتفاع نسبة الفقر والبطالة يؤدي إلى إلى إرتفاع نسبة الإدمان.





وأكدت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة الإهتمام بمحافظات الصعيد وتوجيه الدعم الكامل لها والإستفادة بطاقات الشباب بداخلها وتوجيههم بطريقة إيجابية، حتى يشعر المواطن بتنمية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع.





ورفضت النائبة عبلة الهواري ما قاله الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد ، قائلة" الصعيد قدم للمجتمع المصري قامات كبيرة وشخصيات مؤثرة في كل المجالات " .





ولفتت عضو البرلمان، إلى أن المرأة الصعيدية ما زالت تتمسك بالقيم والمباديء الأصيلة التي نشأت عليها، على الرغم من إنتشار الأخلاقيات الفاسدة، وأثبتت كفاحها وقوتها ورزانتها في مواجهة التحديات، موجهة كامل التحية والتقدير لها.





كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت إن حملة المسح القومي الشامل التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والأمانة العامة للصحة النفسية.





وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تم إجراؤها على 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية، كشفت أن نسبة التدخين فيها 27.9%، ونسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.





وأوضحت وزيرة التضامن أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة جاءت كالآتي:

المنيا جاءت في المركز الأول بنسبة 51.8%، ثم سوهاج 47.4%، وجاءت بعدها البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى معها الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.





وأشارت الوزيرة، إلي أنه في تعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2% ثم القليوبية 10.5%، والشرقية 8.2%، والمنيا 8%، والبحر الأحمر 6.7%، وأسوان 6.5%، والدقهلية 6.5%، والقاهرة 6%، والجيزة 5.9%، والإسكندرية 5.2%.



