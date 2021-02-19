ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: ارتفاع نسبة الإدمان بقرى الصعيد بسبب الفقر والبطالة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:41 م
إرتفاع نسبة الإدمان
إرتفاع نسبة الإدمان في مصر
Advertisements
محمد الشعراوي
عبرت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إستيائها بسبب إحتلال محافظة سوهاج المرتبة الأولى في تعاطي المواد المخدرة بنسبة 12.2 % حسب  حملة المسح القومي الشامل التي قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

وأشارت الهواري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه لا يوجد تنمية حقيقية داخل محافظات الصعيد والتي عانت دائما بسبب تهميشها، موضحة أن إرتفاع نسبة الفقر والبطالة يؤدي إلى إلى إرتفاع نسبة الإدمان.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة الإهتمام بمحافظات الصعيد وتوجيه الدعم الكامل لها والإستفادة بطاقات الشباب بداخلها وتوجيههم بطريقة إيجابية، حتى يشعر المواطن بتنمية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع.

ورفضت النائبة عبلة الهواري ما قاله الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد ، قائلة" الصعيد قدم للمجتمع المصري قامات كبيرة وشخصيات مؤثرة في كل المجالات " .

ولفتت عضو البرلمان، إلى أن المرأة الصعيدية ما زالت تتمسك بالقيم والمباديء الأصيلة التي نشأت عليها، على الرغم من إنتشار الأخلاقيات الفاسدة، وأثبتت كفاحها وقوتها ورزانتها في مواجهة التحديات، موجهة كامل التحية والتقدير لها.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت إن حملة المسح القومي الشامل التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والأمانة العامة للصحة النفسية.

وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تم إجراؤها على 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية، كشفت أن نسبة التدخين فيها 27.9%، ونسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وأوضحت وزيرة التضامن أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة جاءت كالآتي:
المنيا جاءت في المركز الأول بنسبة 51.8%، ثم سوهاج 47.4%، وجاءت بعدها البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى معها الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.

وأشارت الوزيرة، إلي أنه في تعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2% ثم القليوبية 10.5%، والشرقية 8.2%، والمنيا 8%، والبحر الأحمر 6.7%، وأسوان 6.5%، والدقهلية 6.5%، والقاهرة 6%، والجيزة 5.9%، والإسكندرية 5.2%.

وأوضحت الوزيرة، إنه بالنسبة إلى تناول الكحوليات، جاءت محافظة البحر الأحمر في المركز الأول بنسبة 5.4%، ثم الشرقية 5.3%، ثم سوهاج 5.2%، ثم أسوان 4.4%، والقاهرة 4%، ثم الإسكندرية والمنوفية والجيزة والسويس، وأخيرًا المنيا 2.4%.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو عثمان: نسبة الإدمان 2% والتعاطى ببن السائقين 19% والحشيش الأكثر استخداما

مدير صندوق علاج الإدمان يكشف.. كيف استفادت دول العالم من حملة محمد صلاح.. ومن أين يستمد الطلاب معلوماتهم عن المخدرات؟ وكيفية رصد المدمنات والتعامل معهن؟ وعدد مراكز العلاج وعناوينها؟ فيديو

"توصل بالسلامة" مبادرة لتوعية السائقين بدمياط بأضرار المخدرات

التضامن تصدم المواطنين.. محافظات الصعيد تحتل المركز الأول في التدخين وتعاطي المخدرات.. والبحر الأحمر في الترتيب الأول بشرب الكحوليات

وزيرة التضامن: الحشيش أكثر أنواع المخدرات انتشارا فى مصر..فيديو

ترشيحاتنا

أحمد الطيب معلقا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ دوري أبطال أفريقيا

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

قصة كفاح فتاة صعيدية.. هيام درست الهندسة وفتحت مطعم كبدة وسجق

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

لن تصدق أنها كعكة.. صورة لمغني راب في مستشفى تثير الجدل.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات