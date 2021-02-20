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سقوط ثلوج.. الأرصاد تكشف سبب موجة الصقيع في مصر

السبت 20/فبراير/2021 - 10:50 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إننا مازلنا في فصل الشتاء، ورغم تأخر مؤشراته فإنه فاجأنا بموجة تقلبات جوية شديدة مؤخرًا. 

وأوضح "عبد العال"، أثناء استضافته التلفزيونية ببرنامج "صباحنا مصري" المُذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، أن مصر تعرضت خلال الأيام الماضية لأول مرة لمنخفض جوي قادم من قبرص.

ونوه بأن المنخفض الجوى يصطحب معه أمطار على السواحل الشمالية ورياح شديدة، لافتا إلى أنه كلما اقترب مركز هذا المنخفض من السواحل المصرية يؤدى إلى أمطار وأتربة تصل إلى الجنوب، وهو ما أثر بدوره على حالة سواحل الوجه البحري. 

ولفت إلى أن السواحل الشمالية بداية من السلوم إلى رفح شهدت أمطارا شديدة خلال الأيام الماضية مصطحبة برياح؛ وهو ما زاد من شعور البرودة، مع سقوط ثلوج في بعض الأماكن مثل مطروح وهو ما يعد طبيعيا خاصة أن قدوم الثلوج يأتى معه ثلوج على السواحل الشمالية والوجه البحرى. 

وأشار إلى أن التقلبات الجوية التى حدثت الأسبوع الماضى شيء طبيعي الذى يحدث فى فصل الشتاء، لافتا إلى أن التغير المناخى الذى قام بالتأثير على كافة دول العالم ومنها مصر والذى قام بتحويل الطقس فى الشتاء من الدفء إلى موجة صقيع.

وتابع أن الميزة الوحيدة لفيروس كورونا المستجد فى بدايته هو توقف المصانع على مستوى دول العالم والذى ساعد بدوره على تخفيض حدة التلوث وانبعاثات المصانع والمداخن وبمجرد التأقلم مع جائحة كورونا أدى لتضاعف العمل وهو ما نتج عنه مضاعفة الملوثات والانبعاثات. 
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