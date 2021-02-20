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أصل الحكاية

لم تصل لحبيبته.. قصة رسالة كتبها ضابط مجهول قبل موته بالحرب

السبت 20/فبراير/2021 - 05:12 م
صدى البلد
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رشا عوني

" اعتني بنفسك يا عزيزتي ، ليس من أجلك فقط ، بل من أجلي أيضًا.. كانت تلك الكلمات مكتوبة على رسالة قديمة يعود عمرها للحرب العالمية الثانية ، بخط ضابط مجهول كتبها لحبيبته عام 1941 .


تم العثور على رسالة الحب في سفينة الشحن SS Gairsoppa الغارقة على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الإيرلندية ، فكانت مهترأة واختفت ملامحها  ، إلا أن الخبراء أصروا على قراءة حروف الرسالة القديمة و معرفة ما كتب بها حتى تمكنوا من تجميع نصها.


بحسب موقع صحيفة Irish Times، فكاتب الرسالة هو ضابط مجهول كتبها عام 1941 إلى حبيبته إيريس ، وجاء محتوى الرسالة :"اعتني بنفسك يا عزيزتي ، ليس من أجلك فقط ، بل من أجلي أيضًا. تخيلي أن أقبلك  وأنا أعانقك بقوة، ولنأمل أن هذه الحرب الدموية ستنتهي قريبًا".


السفينة التي تم العثور على هذه الرسالة بها ، كانت متوجهة من كالكوتا في الهند إلى ليفربول في بريطانيا، وقد حملت السفينة على متنها 717 رسالة لكن لم تتمكن من توصيل تلك الرسائل للمرسل إليهم، فقد غرقت السفينة بعد أن تعرضت لهجوم من غواصة ألمانية في 16 فبراير 1941، ولم ينج منها سوى شخص واحد فقط . 


بعد مرور أعوام طويلة على غرق تلك السفينة، تم اكتشافها في القرن العشرين بفضل شركة أمريكية تعمل في مجال دراسات وبحوث أعماق البحار .


تم اكتشاف السفينة المحطمة على عمق 5 كيلومترات ، وفي عام 2010 اتفق ممثلوها مع الحكومة البريطانية على استخراج الأشياء الثمينة التي تحملها.


ولحسن الحظ استطاع الباحثون استخراج العديد من الرسائل بحالة جيدة ، وذلك لأنها كانت محفوظة في علب مغلقة ، وقد تم عرض مجموعة من هذه الرسائل في عام 2018 في معرض بمتحف البريد في لندن .

لم تصل لحبيبته.. قصة رسالة كتبها ضابط مجهول قبل موته بالحرب
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