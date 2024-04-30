هرج ومرج بين الطلاب.. بلطجية يقتحمون مدرسة نموذجية بالهرم في الجيزة

حالة من الهلع والخوف عاشها اليوم الثلاثاء، طلاب مدرسة أحمد بهجت التجريبية المتميزة التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بمساكن كفرالجبل في محافظة الجيزة، أثناء أداء الامتحانات، بسبب قيام بلطجية بإقتحام المدرسة.

البداية بقيام مجموعة من البلطجية بتثبيت أحد الطلاب أمام المدرسة لسرقة متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول، فأستغاث الطالب بزملائه لنجدته من أيدي البلطجية.

وعلى الفور سارع الطلاب لنجدة زميلهم لتحدث مشاداة كلامية تطورت للإشتباكات بين الطرفين داخل المدرسة، ويعتدي البلطجية على الطلاب بالزجاج والأسلحة البيضاء، مما أدى لإصابة عدد منهم.

ونجح الطلاب والمدرسين في السيطرة على المشهد المرعب بالإمساك بإثنين، والإتصال بقسم شرطة الهرم، وعلى الفور حضرت قوة من الشرطة وألقت القبض عليهما لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.