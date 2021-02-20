التعليم العالي: استمرار الحضور يومين لطلاب الكليات النظرية و3 لـ 4 أيام للعملية للوقاية من كورونا

قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارا تطبيق التعليم الهجين هو مقرر على الجامعات منذ بدء العام الدراسي وهو الذي ينص على حضور الطلاب للجامعات يومين لطلاب الكليات المنظرية ومن 3 لـ 4 أيام بالكليات العملية، مشيرا إلى ستمرارية العمل وفق التعليم الهجين بعد نجاحه في الجامعات.

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وأضاف " عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إنه وفقا لنظام الذي هو الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين ، وذلك مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب داخل المدرجات حرصا على التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

أكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.





كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.