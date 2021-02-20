الحضري في نادي الذيد الإماراتي

زار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي، مدينة ونادي الذيد الإماراتي والذي يلعب بدوري الدرجة الثانيةـ وتعرف على منشات النادي والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشاد الحضري بمستوى البنية التحتية وملاعب الرياضات الأخرى وميادين الرماية التي وصفها بالعالمية والتي تؤكد بان نادي الذيد ليس نادي كرة قدم فقط بل نادٍ شامل.

وأشاد الحضري بمستوى البنية التحتية وملاعب الرياضات الأخرى وميادين الرماية التي وصفها بالعالمية والتي تؤكد بان نادي الذيد ليس نادي كرة قدم فقط بل نادٍ شامل.

وكان الحضري قد زار الذيد رفقة القطب الشرقاوي سعود الرفيسة بحضور حسن اسماعيل مشرف حراس المرمى في نادي الشارقة وسالم الرفيسة الذي قدم درع نادي الذيد للحضري.



