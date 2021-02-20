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رياضة

الحضري في نادي الذيد الإماراتي

السبت 20/فبراير/2021 - 08:38 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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إسراء أشرف
زار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي، مدينة ونادي الذيد الإماراتي والذي يلعب بدوري الدرجة الثانيةـ وتعرف على منشات النادي والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشاد الحضري بمستوى البنية التحتية وملاعب الرياضات الأخرى وميادين الرماية التي وصفها بالعالمية والتي تؤكد بان نادي الذيد ليس نادي كرة قدم فقط بل نادٍ شامل.  

وكان الحضري قد زار الذيد رفقة القطب الشرقاوي سعود الرفيسة بحضور حسن اسماعيل مشرف حراس المرمى في نادي الشارقة وسالم الرفيسة الذي قدم درع نادي الذيد للحضري.

وخاض فترة معايشة بنادى الشارقة الإماراتي برفقة شيخ مدربي حراس المرمى فكري صالح، والمحاضر الآسيوى حسن مقيم للحصول على مزيد من الخبرات في عالم تدريب الحراس، في يناير الماضي.

ووجه الحضري الشكر لدولة الإمارات حيث كتب عبر حسابه الشخصي "تويتر": "شكرا سعادة محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على حفاوة استقبالكم وتكريمي بدرع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأضاف: "كلماتكم وثنائكم على شخصي وتاريخي الرياضي أمر يزيدني تحديا وإصرارا لاستكمال مسيرتي ونقل خبراتي كلاعب إلى مجال التدريب وتطوير حراسة المرمى".
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