زراعة المنيا: تفعيل كارت الفلاح الذكى.. وتبطين 40 كيلو من الترع ..فيديو

أكد إسماعيل رضوان مدير الزراعة بمحافظة المنيا ، أنه سيتم تفعيل كارت الفلاح الذكى خلال الأيام القادمة ليتمكن مزارعو المنيا من التمتع بالخدمات المميزة للكارت، لافتا إلى نجاح المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية في تبطين 40 كيلو مترا من الترع داخل المحافظة.

قال إسماعيل رضوان للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن شتلات بيت التطعيم تقوم بتدعيم مزارعى المنيا بأفضل الشتلات الزراعية ، لافتا إلى ان زمام أراضى المنيا يبلغ 450 ألف فدان إلى جانب 380 ألف فدان تابعة لشركة الريف المصرى صاحبة الولاية على أراضى الـ 1.5 مليون فدان .

وأوضح رضوان ، أن محصول القمح يمثل نحو 50 % من إجمالى الأراضى المنزرعة بالمنيا ،لافتا إلى نجاح المبادرة الرئاسية في تبطين نحو 40 كيلو من الترع بالمحافظة لتقليل نسبة المياه العذبة المهدرة ، إلى جانب انه سيتم تفعيل الكارت الذكى للفلاح خلال أيام لتزويد المزارعين بكل احتياجاتهم اللازمة للزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية من المحصول.