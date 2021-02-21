من أفضل موديلات تويوتا.. سعر كورولا 2015 في سوق المستعمل

تعتبر تويوتا كورولا من السيارات التي بنت ثقة كبيرة بينها وبين العميل المصري في السوق ، كما عليها إقبال كبير في سوق المستعمل ، وتعد تويوتا كورولا موديل 2015 من أكثر الموديلات رواجا في سوق المستعمل ، ويبدأ سعرها من 272 وفقا لحالة السيارة.



مواصفات تويوتا كورولا 2015



تستمد السيار قوتها بمحرك أربعة سلندر بقوة 132حصان ، وهذا يجلعها ذات طاقة كبيرة للسير في كافة انحاء الطرقات ، ويأتي المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار .



تستهلك السيارة ما يقرب من 8.11 لتر بنزين على الطرقات السريعة ،حصلت السيارة على تصنيف جيد في كل اختابرات التداخل الامامي المعتدل ، واختبار قوة السقف ، واختبار الأثر الجانبي ، واختبار الحماية من التصادف الخلفي .



من الداخل السيارة تتمتع بمقصورة داخلية ، وتحتوي على مقاعد مصنوعة من الجلد الصناعي ،والمقاعد تكفي إلى 5 أفراد وتتميز المقاعد الامامية بأنها كهربائية ، وهي مريحة بنفس الوقت عند الأرجل في حين يتمتع طراز تويوتا S بمقاعد رياضية مدعمة ومصنوعة من القماش.



