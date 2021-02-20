لمحبي تويوتا في الخليج... سعر ومواصفات لاندكروزر هيرتج إيدشن 2021 في السعودية ...صور

تويوتا لاند كروزر 2021 هي من أفخم السيارات في الخليج، ولها مكانة كبيرة لدى المقيمين في الخليج، بالإضافة إل إنها سيارة تتمتع بالرقي والفخامة، وسيارة متعدد الاستخدامات يترواح سعر السيارة في المملكة العربية السعودية بداية من 330 ألف ريال سعودي .





وحصل موديل تويوتا لاندكروزر هيرتج أيديشن2021 على تحديثات خارجية طفيفة، على سبيل المثال جاءت المصابيح أمامية مربعة الشكل ، وشبكة أكثر وضوحا مع وجود حدود سميكة من الكروم، وشريط في منتصف شعار تويوتا .





بالنسبة لمساحة التخزين تبلغ ما يقرب من 16 قد مكعب ، سنجد أن الصف الثالث مساحة التخزين 41 قدم ، ومن أهم المميزات أيضا تتمتع السيارة بـ 14 سماعة بنظام مامية صوتي ، وتحكم قياسي في المناخ ، وتحتوي على المقاعد أمامية مدفأة وجيدة التهوية ، مع مقاعد مكسوة بالجلد























