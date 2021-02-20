لمحبي تويوتا في الخليج... سعر ومواصفات لاندكروزر هيرتج إيدشن 2021 في السعودية ...صور

تويوتا لاند كروزر 2021 هي من أفخم السيارات في الخليج، ولها مكانة كبيرة لدى المقيمين في الخليج، بالإضافة إل إنها سيارة تتمتع بالرقي والفخامة، وسيارة متعدد الاستخدامات يترواح سعر السيارة في المملكة العربية السعودية بداية من 330 ألف ريال سعودي .
وحصل موديل تويوتا لاندكروزر هيرتج أيديشن2021 على تحديثات خارجية طفيفة، على سبيل المثال جاءت المصابيح أمامية مربعة الشكل ، وشبكة أكثر وضوحا مع وجود حدود سميكة من الكروم، وشريط في منتصف شعار تويوتا .
ومن الداخل تتميز السيارة بمواد عالية الجودة، ويوفر الصف الأمامي مقاعد مريحة، وخطوط رؤية بارزة، مع مساحة كبيرة في مقاعد الصف الأمامي.
بالنسبة لمساحة التخزين تبلغ ما يقرب من 16 قد مكعب ، سنجد أن الصف الثالث مساحة التخزين 41 قدم ، ومن أهم المميزات أيضا تتمتع السيارة بـ 14 سماعة بنظام مامية صوتي ، وتحكم قياسي في المناخ ، وتحتوي على المقاعد أمامية مدفأة وجيدة التهوية ، مع مقاعد مكسوة بالجلد
تستمد السيارة قوتها بمحرك V8 سعته 5.7 لتر ، وقوة 381 حصان ، 401 رطل من عزم الدوران ، ويتمتع بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات بنظام الدفع الرباعي قياسيا ،نسبة إستهلاك الوقود ، فإن السيارة تستهلك مايقرب من 18.9 لتر لكل 100 كم في المدينة ، 13..7 لتر كل 100 كم على الطرق الخارجية .