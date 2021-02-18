تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

تعتبر شركة تويوتا واحدة من اعرق شركات تصنيع المحركات ، حيث استطاعت أن تتألق بالعديد من اصداراتها المتنوعة، والتي شكلت حالة رواج كبيرة داخل الأسواق العالمية و سوق الخليجي للسيارات، ومن بين النمازج المقددمة تأتي النسخة التي تحمل اسم الصانع الياباني تويوتا "راش" موديل 2021 بالعديد من المواصفات الفنية، بل اتسمت بمساحتها العائلية والتي تستعب إلى 7 مقاعد.





تستمد السيارة تويوتا راش موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات VVT-I، سعة 1500 سي سي، و عزم اقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر عند 4200 لفة في الدقيقة، و بسرعة قصوى تقدر بـ 103 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، بينما مساحة خزان الوقود تستعب 45 لترًا.





تأتي السيارة بتصميم خارجي يتسم بالرحابة و بالطبع كما هو الحال بالمساحة الداخلية و التي تسع لـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى مصابيح أنسيابية تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية رباعية المقاطع تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء و لمنظومة التبريد.





كما تضم مصابيح ضباب دائرية الشكل على جانبي الصادم الأمامي، مدعومة بأقطاب مزدوجة تعلوا سقف السيارة، و عجلات رياضية مزودة بجنوط معدنية باللون الأسود و الفضي، و حزمة من وسائل الأمن و السلامة مثل انظمة المكابح، و الوسائد الهوائية، و باقة من التجهيزات الداخلية و التي تتعلق بأنظمة التحكم و الرفاهية.







