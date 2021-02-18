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سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:01 ص
تويوتا راش 2021
تويوتا راش 2021
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صبري طلبه
تعتبر شركة تويوتا واحدة من اعرق شركات تصنيع المحركات، حيث استطاعت أن تتألق بالعديد من اصداراتها المتنوعة، والتي شكلت حالة رواج كبيرة داخل الأسواق العالمية و سوق الخليجي للسيارات، ومن بين النمازج المقددمة تأتي النسخة التي تحمل اسم الصانع الياباني تويوتا "راش" موديل 2021 بالعديد من المواصفات الفنية، بل اتسمت بمساحتها العائلية والتي تستعب إلى 7 مقاعد.

تستمد السيارة تويوتا راش موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات VVT-I، سعة 1500 سي سي، و عزم اقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر عند 4200 لفة في الدقيقة، و بسرعة قصوى تقدر بـ 103 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، بينما مساحة خزان الوقود تستعب 45 لترًا.

تأتي السيارة بتصميم خارجي يتسم بالرحابة و بالطبع كما هو الحال بالمساحة الداخلية و التي تسع لـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى مصابيح أنسيابية تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية رباعية المقاطع تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء و لمنظومة التبريد.

كما تضم مصابيح ضباب دائرية الشكل على جانبي الصادم الأمامي، مدعومة بأقطاب مزدوجة تعلوا سقف السيارة، و عجلات رياضية مزودة بجنوط معدنية باللون الأسود و الفضي، و حزمة من وسائل الأمن و السلامة مثل انظمة المكابح، و الوسائد الهوائية، و باقة من التجهيزات الداخلية و التي تتعلق بأنظمة التحكم و الرفاهية.


ويبلغ سعر تويوتا راش موديل 2021 بداية من  71.990 ألف وحتى 76.820 ألف ريال سعودي.
تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي
تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي
تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي
تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي
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