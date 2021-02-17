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سيارات

للمرأة الخليجية.. هذه السيارة الأفضل لكِ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:00 م
مازدا 3 2021
مازدا 3 2021
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أماني نوار
تبحث المرأة الخليجية دائما عن سيارة حديثة ومريحة تلبى احتياجاتها، بالإضافة إلى وجود وسائل الترفيه فيها ، ومن أفضل هذه السيارات مازدا 3، والتي تعتبر من السيارات التي تتمتع بالكثير من الميزات والانسابية، وتحظى بتصميم داخلي رائع، فعلى الرغم من صغر حجمها؛ إلا أنها تتميز بقدرة استيعابية جيدة، ويبلغ سعرها في السعودية 71 ألف ريال.


مواصفات مازدا 3

تستمد السيارة  قوتها بمحرك 1500 سي سي سكاي أكتيف بقوة 110 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات،بالنسبة لتسارع السيارة فهي تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تحقق سرعة 100 كم /ساعة ، وذلك خلال زمنية قدرها 12.1 ثانية ، أما استهلاك السيارة فيبلغ نحو 6.7 لتر ، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .


وبالنسبة لوسائل الأمان فالسيارة تتمتع بوسائد هوائية ومساعد فرامل ، مع مصابيح قابلة للتكيف في الامام بشكل أوتوماتيك ،  وحساسات للإضاءة والمطر ، ووجود مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ، ومثبت سرعة وفتحة سقف.



نتيجة بحث الصور عن مازدا 3 2021


نتيجة بحث الصور عن مازدا 3 2021
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