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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:02 ص
مازدا 3 2021
مازدا 3 2021
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صبري طلبه
واصلت النسخة الشبابية مازدا 3 موديل 2021 من تألقها داخل السوق المصري للسيارات، و تعد هي واحدة من عائلة السيدان للشركة اليابانية الرائدة، و تحمل هذه النسخة العديد من المفاهيم القياسية و التجهيزات المتطورة الاخرى الخاصة بالفئات المطروحة.

تمتعت مازدا 3 موديل 2021 بحزمة متعددة من وسائل الأمن والسلامة والتي شملت، مجموعة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام ESP الخاص بالثبات الالكتروني، و فرامل يد كهربائية، و برنامج المساعدة على خوض المرتفعات HAC، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.

دعمت مازدا 3 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 110 حصان و 146 نيوتن متر من عزم الدوران، و صندوق سرعة اتوماتيكي الحركة مكون من 6 سرعات معتمداً على خاصية الجر الأمامي.

وبهذه الامكانيات يمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تحقق سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية، بينما يبلغ استعلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.   

حصلت السيارة على عدة تجهيزات خارجية مثل، مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وشبكات أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، و 18 بوصة للفئات الأعلى تجهيزاً، مدعومة بجنوط فضية اللون مكونة من 10 أضلاع.

كما تمتعت داخليا بحزمة من الكماليات والتي تشمل، مقود حركة متعدد الوظائف، و مكيف هواء، و مثبت سرعة، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8.8 بوصة، و خاصية زر تفعيل و إيقاف المحرك، و فتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزا.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة مازدا 3 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  / SPORT 2021    محرك 1500 سي سي بسعر 425 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  / EXECUTIVE 2021محرك 1500 سي سي بسعر 480  ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  / HATCHBACK 2021محرك 1500 سي سي بسعر 483  ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 / محرك 1500 سي سي بسعر 520 ألف جنيه.




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