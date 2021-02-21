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فن

بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:03 ص
يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته
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شروق ابراهيم
مازال عدد من نجوم ونجمات الفن يتبعون موضة إخفاء وجوه أبنائهم، بحجة الخوف عليهم من الحسد أو الحفاظ على خصوصية حياة أبنائهم الشخصية، كي لا يكونوا تحت الأنظار، ورغم تعرضهم لهجوم إلا أن هؤلاء الفنانين مستمرون في وضع " ايموجي" على وجوه أبنائهم.

وكان آخر هؤلاء الفنانين، الفنان يوسف الشريف الذي ظهر في عدد من الصور مع زوجته الكاتبة إنجي علاء أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجلهما عبد الرحمن حيث ظهر هو وشقيقه بوجهان مخفيان بـ "ايموجي" القلوب.

وعلق يوسف الشريف على الصورة قائلا: "النهاردة عيد ميلاد عبد الله وعبد الرحمن ربنا يحميهم ويبارك فيهم هما وأختهم ومامتهم".

ومن هؤلاء الفنانين أيضا الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، اللذين لطالما نشرا صورا لأولادها وأخفيا وجههما، وهو ما عرض الفنان الشهير وزوجته للانتقادات من قبل رواد سوشيال ميديا الذين طالبوا منهم التوقف عن نشر صور أبنائهم في حال خوفهم من الحسد. 

وسارت شهد رمزي على نفس نهج شقيقها شريف رمزي، بإخفاء دوما وجه ابنتها الوحيدة من المنتج كريم السبكي، بنفس الطريقة وهي تصويرها بزاوية لا تظهر ملامح وجهها. 

وتنضم للقائمة الفنانة هبه مجدي وزوجها اللذين لم يكشفا عن وجه ابنتهما دهب لأكثر من 4 سنوات، إذ توقفت في الفترة الأخيرة عن نشر صورا لها. 
بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف
بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف
بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف
بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف
بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف
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