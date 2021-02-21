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اللجنة الطبية لمجلس النواب: على الشركات المصرية أن تقوم بتصنيع الأدوية الإستراتيجية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:25 م
الدواء
الدواء
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داليا أحمد

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، إنه يتم مراجعة برنامج الحكومي من عام 2018 إلى عام 2020 ، ويتم مناقشة البيان الذى قدمته وزير الصحة فى الجلسة العامة لمجلس النواب الآن.

أوضح أشرف حاتم ، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "90 دقيقة " مع الإعلامي أسامة كمال ، أنه سيتم خلال الأسبوعين الرد على البيان الذى أصدرته وزيرة الصحة من خلال لجان فرعية تابعة للجنة الصحة في مجلس النواب ، موضحًا أن لجنة الصحة تضم 44 عضو و 9 لجان فرعية فى كثير من المجالات مثل التأمين الصحي الشامل وتمويل القطاع الصحي والمستشفيات والأدوية وقطاع الصحة والدواء.

تابعرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، أنه يتم العمل على ملف هيئة الدواء المصرية التي تم إصدارها منذ سنة مع وزارة الصحة وطبيعة عملها وما تم التوصل إليها وتقييمها وأسباب منعها من التحول مثل هيئة الدواء في أمريكا وأوروبا، موضحًا أن انسحاب بعض الشركات الأجنبية منها سيتم مناقشته مع المصنعين وكبرى شركات الأدوية في مصر .

أضاف أشرف حاتم ، أنه لابد على الشركات المصرية تقوم بتصنيع الأدوية الاستراتيجية سواء كانت قطاع أعمال أو شركات مصرية خالصة ،مشيرًا إلى أن العالم كله يفتح ابوابه لرؤوس الأموال لعمل المصانع مع ضرورة الالتزام بإجراءات التنظيم وتحت رقابة الدولة.   

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