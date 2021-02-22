وزير الطيران يبحث مع سفيرة البرتغال زيادة حركة الشحن والسياحية الوافدة الى مصر

استقبل اليوم، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى السفيرة مانويلا ماركو سفيرة البرتغال بالقاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.





وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بالسفيرة مؤكدا على ترحيب مصر بالتعاون الدائم مع البرتغال فى كافة المجالات خاصة مع عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين.





وتناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال فى مجال صناعة النقل الجوي من خلال تبادل الخبرات وزيادة حركة الشحن وتنشيط الحركة السياحية الوافدة الى مصر.



