طلال أبو غزالة: مصر والصين نجحتا في مواجهة كورونا وسيحققان أكبر نمو.. فيديو

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أكد الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، أن التحدي القادم تحول المواطن المصري لمواطن معرفي وأتابع مبادرات وخطوات للتحول المعرفي في مصر ، وهناك تعاون مع مصر لإنتاج جيل معرفي.وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستثمار في المستقبل هو الذي سيحقق التطور الاقتصادي وهذا ما يتم في مصر بالاستثمار في القوة البشرية.وأضاف أنه يجب الحرص على الأمن الغذائي والدوائي بالحرص على إنتاج المحاصيل بما يوفر العمالة ويحقق الأمن القومي وعلى سبيل المثال أزرع 25 نوعا من المحاصيل في حديقة منزلي ويجب أيضا العمل على إنتاج الأدوية.وأشار الدكتور طلال أبو غزالة إلى أن التعليم والتعلم الرقمي بالتحديد من العوامل التي ستعتمد عليها مصر لاحتلال المرتبة السادسة عالميا اقتصاديا حيث تنفق أموالا كبيرة لتحقيق بنية تحتية لبناء مواطن رقمي معرفي.وتابع «فخور بما تحققه مصر في مواجهة كورونا وهناك تقصير في الجانب الداخلي بمصر لتوضيح الإنجازات التي تتم على أرض».وأوضح أن العالم اتجه للحفاظ على صحة الإنسان واعترضت على ذلك لأن حماية الإنسان يجب أن تشمل الجانبين الأول الجانب الصحي والثاني الاقتصادي فإغفال الاقتصاد يضر بالانسان وصحته وحدث بالفعل أن بدأ الصراخ في أمريكا واوروبا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وظهرت جملة الموت من كورونا أهون من الموت بالجوع.وأكد الدكتور طلال أبو غزالة أن مصر والصين سيحققان أكبر نمو في الناتج القومي رغم كورونا بسبب الحرص على مستقبل أجيالها فالدول التي حافظت على أجيالها واقتصادها نجحت في مواجهة كورونا.