"اشمعنى دلوقتي".. محلل يكشف الهدف من مقال البرادعي

شن أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، هجوما حادا على مقال الدكتور محمد البرادعي، قائلا :"من يشغل محمد البرادعي، وقطر يعود ويستهدف الدولة المصرية مرة اخرى من خلال مقال جديد للبرادعي تتناوله قنة الجزيرة ليلا ونهار".

وأضاف قحمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطن المصري يعرف جيدا حقيقة ما يحدث من حوله، مشيرا إلى أن المقال جاء في توقيت ويوجد استهداف لقضايا الحريات في دول الخليج في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.





وتابع أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أنه :"أشمعنى في هذا التوقيت يخرج البرادعي بمقال لابد أن هناك شيء مهم وعلينا الحذر من الحرب التي تدار ضد البلاد في الوقت الحالي".





وأكمل أن تركيا قطر وايران مثلث الشر في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي نجحت من مخطط الشر في المنطقة في عام 2013.





وأكد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدولة المصرية نجحت في كل الملفات الداخلية والخارجية في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر القلب النابض للأمة العربية عاد لينبض مرة أخرى.



