ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"اشمعنى دلوقتي".. محلل يكشف الهدف من مقال البرادعي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:38 م
البرادعي
البرادعي
Advertisements
عادل نصار
شن أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، هجوما حادا على مقال الدكتور محمد البرادعي، قائلا :"من يشغل محمد البرادعي، وقطر يعود ويستهدف الدولة المصرية مرة اخرى من خلال مقال جديد للبرادعي تتناوله قنة الجزيرة ليلا ونهار".
 
وأضاف قحمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطن المصري يعرف جيدا حقيقة ما يحدث من حوله، مشيرا إلى أن المقال جاء في توقيت ويوجد استهداف لقضايا الحريات في دول الخليج في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتابع أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أنه :"أشمعنى في هذا التوقيت يخرج البرادعي بمقال لابد أن هناك شيء مهم وعلينا الحذر من الحرب التي تدار ضد البلاد في الوقت الحالي".

وأكمل أن تركيا قطر وايران مثلث الشر في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي نجحت من مخطط الشر في المنطقة في عام 2013.

وأكد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدولة المصرية نجحت في كل الملفات الداخلية والخارجية في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر القلب النابض للأمة العربية عاد لينبض مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ناجي قمحة يكشف سبب سخرية المصريين من أحداث الشغب في أمريكا

تعليم الكبار: محو الأمية في 6 محافظات خلال عامين

في ذكرى ميلاده.. زكي نجيب محمود خلق صلة بين الوعي الفلسفي والذوق الأدبي

ما علاقة تزامن الحوار الوطني الفلسطيني مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟..أحمد ناجي قمحة يكشف السر

ناجي قمحة: اجتماع الحوار الفلسطيني بالقاهرة نتاج قوة مصر حاليا.. فيديو

أحمد ناجي قمحة: القضية الفلسطينية الأم للدولة المصرية .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية.. كريستال بالاس يكشف حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

قرار سعودي عاجل بشأن بعض المساجد بسبب كورونا

الأرصاد: أمطار غزيرة فى المحافظات والسحب الرعدية تصل للقاهرة .. فيديو

كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

طبيب يحكي تجربته بعد إصابته بكورونا.. ومعلومة مهمة عن الضغط وطريقة العلاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفي نفسك وقوي مناعتك .. فوائد مذهلة لتناول البصارة في ظل الطقس البارد

رسميا .. إطلاق مرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد

خطفت أنظار الكل .. سعر وماركة ساعة عمرو دياب في إعلان العطر