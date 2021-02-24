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محافظات

محافظ شمال سيناء: ننشئ محطات تحلية تحسبا لمواجهة مشكلة مياه مستقبلا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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احمد صالح

أكد اللواء دكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة للاعتماد على مياه التحلية في المناطق الساحلية تحسبًا لمواجهة مشكلة المياه مستقبلا، حيث يجري العمل في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف م٣ يوم على ٣ مراحل، الأولى ١٠٠ ألف متر مكعب، والتي يستغرق إنشاؤها عامين بينما يستغرق إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة عام واحد لإنتاج ٢٠٠ ألف م٣ يوم. 


وأوضح المحافظ في بيان، الأربعاء، أن شبكة مياه العريش الجديدة أوشكت على الانتهاء. حيث تم تطوير ورفع كفاءة خطوط المياه في مدينة العريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيه وشملت تنفيذ شبكات بأطوال ٦٥٠ ألف مترا وبأقطار مختلفة ما بين ١١٠ ملليمترات إلى ٧١٠ ملليمترات، بالإضافة إلى عمل حوالي ٣٠ ألف وصلة منزلية للمشتركين.  


وأكد أنه القضاء علي شكاوى المواطنين،  فقد تم  إنشاء محطات رفع وخزانات جديدة  ، إنشاء محطتي تحلية مياه البحر بالعريش ، وتبلغ كميات المياه المقرر إنتاجها من محطات التحلية بالعريش نحو 25 ألف متر مكعب يوم ، (منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 م٣ يوم ومحطة تنتج 10 آلاف م٣يوم.


كما تم تركيب  رافع كرم أبو نجيله بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣  ، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية ٢٠ ألف مترا مكعبا في اليوم تزداد إلى ٤٠ ألف مترا مكعبا في اليوم، ورافع الصفا الجديد بسعة تخزينيه ١٠ آلاف م٣  تزداد إلى ٢٠ ألف م٣ يوم، وإنشاء محطة لتحلية مياه بالشيخ زويد بتكلفة 164 مليون جنيه،  كما  تم تركيب محطة تحلية مياه البحر بالريسة بقيمة 10 مليون و962 ألف دولار، علاوة على تركيب 4 محطات لتحلية مياه الابار بقري بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء ، بقيمة 23 مليون و242 الف دولار  ومحطات بئر العبد 115 الف متر مكعب يوم لتغطية منطقة شرق التفريعة وبئر العبد ورمانة.


وقال اللواء شوشه، إن إنتاج هذه المحطات يضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميًا.

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