بينها 6 في شمال سيناء.. 25 محطة رئيسية لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر

تضمنت رحلة العائلة المقدسة، 25 محطة رئيسية من بينها 6 محطات في شمال سيناء كونها تمثل بداية الرحلة إلى مصر.





وقال الدكتور عبد الرحيم ريان الخبير الأثري، إن أسماء هذه المحطات قديما وحديثا وبعض الآثار التي تم الكشف عنها في هذه المحطات.

المحطة الأولى ، رافيا(رفح) وقد ذكرت فى النصوص المصرية القديمة (را – بح) وقد كشف بها عن أعمدة من الجرانيت الأسود وكسر من حجارة البناء الصلبة وكسر آنية الفخار والزجاج على أنواعها والفسيفساء وهرابات الماء وقطع النقود الفضية والنحاسية من عهد الرومان والبيزنطيين والعصر الإسلامى.

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