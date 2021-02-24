رئيس محكمة جنايات المنصورة في ضيافة مكتبة دمنهور لمناقشة رواية "أنا خير منه"

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور، غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً لقاءً مفتوحًا لمناقشة رواية "أنا خير منه" للمستشار بهاء المُرّي رئيس محكمة جنايات المنصورة، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور ، والدكتورة يسرا صلاح الدين العدوي مدرس النقد الأدبي بجامعة دمنهور.





وأوضح أحمد الهواشي مدير المكتبة، أن إقامة هذا اللقاء جاءت حرصًا على تسليط الضوء على الكتب و الروايات الجديدة ذات القيمة تشجيعًا لمحبي القراءة على استمرارهم في الاطلاع بعيدًا عن عالم السوشيال ميديا وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال اللقاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .





يذكر أن المستشار بهاء المُرّى من مواليد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وقد شغل عدة مناصب منها رئيس محكمة جنايات طنطا و مُحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية لتدريس التدريبات العملية فى القانون الجنائى من 2005 - 2019 و عضو اتحاد كتاب مصر ونادي القصة ، كما عمل وكيلا للنائب العام فى أرياف مصر فى الثمانينات، معاونا للنيابة العامة فى منوف ثم مديرا لها حتى عمل فى القضاء ، بالإضافة إلى عمله قاضيا بمحكمة الاسكندرية الاستئنافية، ثم رئيسا لنيابة الدخيلة غرب الإسكندرية وكفر الشيخ الكلية، وعمل مستشار و رئيسا فى محاكم الجنايات بعدد من المحافظات .





وتم استضافته في مكتبة الإسكندرية عام 2017 لمناقشة "يوميات وكيل نيابة " كما استضافته كلية الحقوق جامعة الاسكندرية عام 2016 فى الندوة التثقيفية "جرائم المحمول والإنترنت بين التقنية الحديثة والقانون" .





ومن مؤلفاته: كتب "حكايات قضائية.. صورة من حياة الأرياف – موسوعة المري القضائية - جرائم الأموال العامة – شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمي في الإثبات ـ هكذا ترافع العظائم " أدب المرافعات دفاعًا واتهامًا "، والتي تتناول المرافعات في قضايا كبيرة منها (قضية مقتل سوزان تميم – أحداث مكتب الإرشاد – قضية اقتحام قسم شرطة التبين – أحداث قصر الاتحادية – أحداث اقتحام السجون – مجزرة استاد بورسعيد – قضية الحسيني أبوضيف وغيرها) ومجموعة قصصية بعنوان "برجولا"، يوميات قاض.. الواقع ساردًا.

وفي مجال القانون فقد صدر له 20 مُؤلف يتناول فيها شرح المشكلات العملية في القانون الجنائي التي يسفر عنها تطبيق القانون. أحدثها شرح قانون العقوبات في ست مجلدات عن دار روائع القانون للنشر بالقاهرة، وأبرزها (من الأدب القضائي .. هكذا ترافَع العُظماء) تناول فيه التراث القضائي من أدب المرافعات دفاعًا واتهامًا الأساطين رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين منذ عام 1906 حتى صدور الكتاب عن دار مصر للنشر والتوزيع بالقاهرة 2017.





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