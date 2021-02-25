قرار من النيابة في حادث دهس قطار لـ 3 شباب بالإسماعيلية

وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم أمس، الأربعاء، في حادث دهس أسفل عجلات قطار الإسماعيلية الزقازيق، قرب مدينة المستقبل.





وكشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صديق الضحايا، سقط مغشيًّا عليه، بعد حدوث الواقعة، ونقل إلى مستشفى القصاصين المركزي، حيث تم إسعافه وإفاقته.

صرحت النيابة العامة بمركز ومدينة أبو صوير، بدفن جثامين حادث دهس قطار لـ 3 شباب بالإسماعيلية.واستمعت نيابة مركز الإسماعيلية إلى أقوال الشاهد الأساسي وصديق الضحايا الثلاثة، أمس الأربعاء.وحسب رواية الشاهد، بعد إفاقته، فإن أصدقاءه الثلاثة، طلبوا منه تصويرهم بتليفونه المحمول، لالتقاط الصور التذكارية، على شريط السكة الحديد، حوالي الساعة 4:17 دقيقة، وأثناء ذلك، صدمهم قطار ركاب مسرعًا بمزلقان العطارة، قرب مركز أبو صوير، وأن أحد الضحايا ويدعى فؤاد، كان يقضي إجازته، حيث تجمع الأصدقاء، حسب اتفاق مسبق بينهم.وتوجه فريق من النيابة إلى مكان وقوع الحادث، وأجري معاينة، واستمع إلى أقوال بعض شهود العيان بشأن الواقعة.وتوصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى هوية المتوفين الثلاثة، حيث إن أحدهم من مدينة المستقبل واثنين من منطقة المطرية في القاهرة.وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن وفاة مازن محمد محجوب، 19 عامًا، مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، وفؤاد السيد حافظ، 21 عامًا، مقيم المطرية القاهرة، وحسن صابر محمد علي، 19 عامًا، مقيم نفس العنوان.وقال شهود العيان إن أحد المتوفين كان لدى أحد صالونات الحلاقة وخرج اثنان آخران إلى رصيف القطار لالتقاط بعض الصور، ولحق بهما الشاب الثالث إلى أن صدمهم قطار قادم من محافظة الشرقية.ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقلهم إلى مشرحة المستشفى، فيما أشار شهود العيان إلى أن الجثث أصبحت أشلاء وتم جمعها من مكان الحادث.