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تعليم

رفع درجة الاستعدادت القصوى بجامعة الإسكندرية لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:12 ص
نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب
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أحمد بسيوني
شدد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، على وكلاء الكليات ضرورة التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اعتبارا من السبت القادم موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والتنسيق مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات. 

كما شدد على تسلم الكليات ما تحتاجه من أدوات ومطهرات، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية، وغرف للعزل داخل كل كلية، وتكثيف تواجد الاطقم الطبية. وقد أكد سيادته بأن هناك استعدادات كاملة بالمستشفيات الجامعية لمجابهة أى حالة تستدعى التدخل. 

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جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته الممتدة لشهر فبراير صباح اليوم استعدادا لبدأ الامتحانات الأسبوع المقبل.

وقد صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن انطلاق الامتحانات في الجامعة سيكون يوم السبت المقبل 27 فبراير وستكون الامتحانات في الجامعة حسب أعداد الطلاب في كل كلية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية في تصريحات صحفية أمس إن هناك كليات ستنتهي من الامتحانات الخاصة بها خلال اسبوعين وكليات ستنتهي خلال 3 اسابيع مؤكدا أننا قمنا بمد فترة الامتحانات حتى نستطيع من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب. 

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أننا سنقوم بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الامتحانات وهذا من خلال وضعنا إلى علامات ارشادية لهم بالاضافة إلى أننا سنقوم بقياس درجات الحرارة للطلاب.
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