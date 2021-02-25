فحص 810 حالات.. "طب سوهاج" تطلق قافلتها المجانية إلى أقصاص

أطلقت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج قافلتها الطبية المجانية لقرية اقصاص مركز المراغة، حيث تم تقديم خدمات والكشف والعلاج على 810 مواطنين من أهالي القرية.





وقال الدكتور احمد عزيز، رئيس الجامعة، في بيان، الخميس، إن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة تأتي ضمن خطتها المجتمعية في تقديم خدمة طبية علاجية متميزة مجانية، لأهالي القرى والمراكز الأكثر احتياجًا داخل الإقليم على مدار العام.





ولفت إلى أنه تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.





وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الروماتيزم، الجراحة العامة والجلدية، العظام، النساء والتوليد، بالإضافة الى تخصص الأنف والأذن، الرمد، الصدرية، الروماتيزم، الجهاز الهضمي وغير ذلك من التخصصات.









وأشار الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية إلى أنه شارك بالقافلة 18 طبيبًا إلى جانب 38 طالبًا من طلاب الكلية، لافتا إلى أن هذه القوافل تكون بمثابة تدريب عملي وتطبيقي للدراسات الأكاديمية التي يتلاقها الطلاب داخل الكلية ومعاملها، حيث يتم التفاعل والاحتكاك المباشر مع المرضي من أهالي القرى.



