200 طلب خلال شهر.. نائب الوفد يواجه مشكلات جنوب سيناء

تقدم النائب الوفدي محمد عوض السيد، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، وأمين سر لجنة النقل والمواصلات، بـ200 طلب لحل مشكلات في الخدمات المختلفة من بينهم ٥٠ طلب للبرلمان مطالب عامة علاوة علي ١٥٠ للمواطنين في المصالح والوزارات المختلفة.





وأثار النائب قضايا تهم المواطن السيناوي من بينها مشكلة عجز التخصصات الطبية المختلفة في جميع مستشفيات جنوب سيناء، ومشكلة مساكن الإسكان الاجتماعي، والتعسف في الشروط والضوابط التي يضعها البنك وصندوق الإسكان مما تسبب في ترك الوحدات السكنية بدون تسليم لأكثر من 5 سنوات وإهدار المال العام بالإضافة لعدم توصيل خطوط التليفونات لتلك الوحدات السكنية بجميع مدن المحافظة رغم احتياج لطلاب المدارس للإنترنت في المنظومة الجديدة للتعليم.





وأكد النائب محمد عوض السيد أنه مازالت مشاكل تقنين الأوضاع والتصالحات ووقف البناء وعدم وجود شهر عقاري بمدينتي دهب وابورديس.





وأشار إلي مشكلة نقص المرافق من صرف صحي واتصالات في كثير من مدن المحافظة، ك ما انتقد النائب محمد عوض السيد مشاكل السجل التجاري وطول فترة الإجراءات التي تعوق الاستثمار داخل محافظة جنوب سيناء .





وذكر نائب حزب الوفد بجنوب سيناء أنه توجد مشاكل للشباب من عدم توفر فرص عمل لهم واستخدام العمالة من خارج المحافظة تخطي شباب المحافظة في التعينات مشيرا إلي أنه تقدم بالعديد من الطلبات لوزير البترول لتوفير بعض فرص العمل لشباب جنوب سيناء وطلبات أخري لوزير التعليم العالي من أجل توفير فرص عمل لهم بجامعة الملك سلمان وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .





واقترح عوض انشاء ممشي أهل مصر في راس سدر علي غرار ممشي طور سيناء.





وطالب عوض بتخفيض رسوم كارتة طريق " عيون موسي - شرم الشيخ " وأعفاء مواطني جنوب سيناء من تلك الرسوم علاوة علي تيسير الإجراءات علي المسافرين والركاب في الاكمنة علاوة علي إعادة رصف ٣٠ كيلو متر من النفق حتي مدينة راس سدر بالإضافة لإعادة تشغيل ميناء نويبع البحري .





وفي سياق متصل كان طالب عوض من وزير الموارد المائية تنفيذ عدد من السدود والخزانات لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول وقد استجاب وزير الموارد المائية وقام بزيارة عاجلة لجنوب سيناء

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