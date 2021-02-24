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محافظات

مقاعد رخامية ومظلات وإنارة هادئة في شوارع هضبة أم السيد بشرم الشيخ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ليلة أمس يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال الإنارة والتجميل في إطار تطوير هضبة أم السيد بشرم الشيخ، التي يجري بها أعمال تطوير شامل لإضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة. 

وبحسب بيان، الأربعاء، تفقد المحافظ طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة ام السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 مترا والذي تم الانتهاء من الإنارة والانتهاء من أعمال الطبقة الأخيرة لرصف شارع نادي الرياضات، وجار أعمال المظلات وانشاء المناطق الترفيهية والتجميلية منها رقعتي شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى. 

وتشمل الأعمال كفاءة والتوسعة والتجميل، وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن.
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كما تفقد المحافظ أعمال الانارة بالممشى الذي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وكذلك إضافة سياحية أخرى للمدينة الساحرة.  

وتابع محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير محطة الهضبة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي "المحطة الثالثة" وكذلك  شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. 

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مقاعد رخامية ومظلات وإنارة هادئة في شوارع هضبة أم السيد بشرم الشيخ
مقاعد رخامية ومظلات وإنارة هادئة في شوارع هضبة أم السيد بشرم الشيخ
مقاعد رخامية ومظلات وإنارة هادئة في شوارع هضبة أم السيد بشرم الشيخ
مقاعد رخامية ومظلات وإنارة هادئة في شوارع هضبة أم السيد بشرم الشيخ
مقاعد رخامية ومظلات وإنارة هادئة في شوارع هضبة أم السيد بشرم الشيخ
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