طريقة علاج منزلى للطفح الجلدي من مطبخك .. جربيها بنفسك



طريقة علاج منزلى للطفح الجلدى سواء فى الوجه أو الجسم بسرعه من مطبخك وبدون مضادات حيوية أو مراهم مضاد حيوى باهظة الثمن





قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من حكة الجلد بشكل متكرر صعوبة في النوم وقد يصابون بالاكتئاب أو القلق وتشمل الأسباب الشائعة لحكة في الجلد ولدغ الحشرات، والحساسية، و الإجهاد ، والأمراض الجلدية، مثل الأكزيما و الصدفية .







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مرهم مضاد حيوى للطفح الجلدى



يمكنك إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى حمام دافئ. أو خلط صودا الخبز مع القليل من الماء لتكوين عجينة ، والتي يمكن لأي شخص وضعها مباشرة على المناطق المصابة بالحكة. يمكنك إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى حمام دافئ. أو خلط صودا الخبز مع القليل من الماء لتكوين عجينة ، والتي يمكن لأي شخص وضعها مباشرة على المناطق المصابة بالحكة.

علاج الطفح الجلدى فى الوجه





يمكنك علاج الطفح الجلدى فى الوجه بزيت المنثول فيمكن أن يخفف زيت المنثول الألم والحكة ويمكن أن يساعد زيت المنثول الحكة في النساء الحوامل مرتين يوميًا لمدة أسبوعين. أبلغ أولئك الذين استخدموا زيت النعناع عن انخفاض كبير في شدة الحكة مقارنة بمن استخدموا المنتج الآخر.

علاج الطفح الجلدى عند الاطفال











يمكنك أيضا ترطيب قطعة من الشاش بالماء الدافئ حتى تصبح رطبة ولف الشاش حول منطقة الحكة من الجلد.





طريقة علاج منزلى للطفح الجلدى بخل التفاح



يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي استخدمه الناس منذ آلاف السنين كمطهر طبيعي للجروح وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية (NPF) ، قد يكون خل التفاح مفيدًا بشكل خاص في تخفيف حكة فروة الرأس.



يمكنك بتخفيف الخل في الماء باستخدام نسبة 1 إلى 1. ضعي المحلول على فروة الرأس واتركيه يجف قبل شطفه برفق بالماء الفاتر.



يمكن أن يسبب الخل حرقان في الجروح المفتوحة. يجب على الأشخاص المصابين بالجلد المتشقق والنزيف تجنب هذا العلاج.



صودا الخبز وأفضل طريقة علاج منزلى للطفح الجلدى



على الجانب الاخر لصودا الخبز لها خصائص مضادة للفطريات ، وتشير الأبحاث إلى أنها علاج فعال لمجموعة من الأمراض الجلدية الفطرية ، والتي يمكن أن يسبب الكثير منها الحكة.



فقط يمكنك إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى حمام دافئ أو يمكنك خلط صودا الخبز مع القليل من الماء لتكوين عجينة ، والتي يمكن لأي شخص وضعها مباشرة على المناطق المصابة بالحكة.







المراجع







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