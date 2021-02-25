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اقتصاد

القومي للجودة يسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لـ 15 متدربا في المنوفية

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
سلم الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شهادات اجتياز البرنامج التدريبي "الدبلوم المهني المتخصص في مجال نظم الجودة الحديثة" لـ 15 متدربًا وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومي للجودة ومحافظة المنوفية للاستفادة من خدمات المعهد في مجال التدريب والتأهيل والاستشارات في تطبيق نظم إدارة الجودة طبقا للمعايير العالمية.

وقال الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، إن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور المعهد للنهوض بمنظومة الجودة ونشر ثقافتها وتوحيد مفهومها وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى  حرص الوزارة متمثلة في المعهد القومي للجودة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية لنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدورها في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أهمية رفع القدرات التنافسية للقطاع الإنتاجي والخدمي من خلال الارتقاء بمستويات الجودة وتطبيقاتها وفقا للمعايير الدولية وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية  العالمية الحالية.

ونوه رئيس المعهد القومي للجودة الى الدور الهام للتدريب المتخصص فى مجال نظم الجودة الحديثة في القطاعات الصناعية والخدمية لتحسين جودة المنتجات وإرضاء العملاء، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لمجموعة من الدارسين من كافة القطاعات بالتعاون مع مركز الدراسات الوطنية التابع لديوان عام محافظة المنوفية وذلك بهدف نشر ثقافة ومفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها في المحافظة.
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