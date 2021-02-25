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نصر سالم: مصر جاهزة للدفاع عن الأشقاء في الإمارات بدون تفكير.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:14 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
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البهي عمرو
قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن العلاقات المصرية الإماراتية قوية و قديمة و حديثة، وهى علاقات ضاربة بصلب الأمن القومي العربي، وأن هناك ارتباط قوى بين مصر و الإمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأشقاء بالإمارات متواجدين فى مصر بـ المعاهد التعليمية و تأهيل الضباط، و هناك تدريبات مشتركة.

ولفت إلى أنه في حالة أي تهديد للإمارات القرار المصري جاهز ينتظر التنفيذ، فمصر و الأمارات أقارب من بعض و أى تهديد يؤثر على الأثنين.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الخليج خط أحمر، ومصر جاهزة للدفاع عن الأشقاء بدون تفكير.

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