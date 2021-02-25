نصر سالم: مصر جاهزة للدفاع عن الأشقاء في الإمارات بدون تفكير.. فيديو

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن العلاقات المصرية الإماراتية قوية و قديمة و حديثة، وهى علاقات ضاربة بصلب الأمن القومي العربي، وأن هناك ارتباط قوى بين مصر و الإمارات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأشقاء بالإمارات متواجدين فى مصر بـ المعاهد التعليمية و تأهيل الضباط، و هناك تدريبات مشتركة.





ولفت إلى أنه في حالة أي تهديد للإمارات القرار المصري جاهز ينتظر التنفيذ، فمصر و الأمارات أقارب من بعض و أى تهديد يؤثر على الأثنين.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الخليج خط أحمر، ومصر جاهزة للدفاع عن الأشقاء بدون تفكير.



