محافظ أسيوط: محور ديروط سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين وسيعطي سيولة مرورية.. فيديو





وأضاف سعد خلال لقاء له على هامش فعاليات تفقد محور ديروط لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك خطة طموحة من أجل رفع كفاءة الطرق الداخلية سواء في ديروط أو منفلوط وغيرها.





وتابع محافظ أسيوط أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة النقل من أجل تنفيذ تلك المشروعات والقيام برفع كفاءة الطرق.





وأشار سعد إلى أن تطوير الطرق على جميع المحاور سواء ديروط أو أبو تيج ومنفلوط.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن العمل على إنشاء محور ديروط سينعكس بشكل إيجابي وهام على المواطنين، مؤكدا أنه سيعطي سيولة مرورية كبيرة لكل المواطنين وسيقوم بالتيسير عليهم.