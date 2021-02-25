ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ أسيوط: محور ديروط سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين وسيعطي سيولة مرورية.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:39 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
Advertisements
محمود محسن
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن العمل على إنشاء محور ديروط سينعكس بشكل إيجابي وهام على المواطنين، مؤكدا أنه سيعطي سيولة مرورية كبيرة لكل المواطنين وسيقوم بالتيسير عليهم. 

وأضاف سعد خلال لقاء له على هامش فعاليات تفقد محور ديروط لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك خطة طموحة من أجل رفع كفاءة الطرق الداخلية سواء في ديروط أو منفلوط وغيرها.

وتابع محافظ أسيوط أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة النقل من أجل تنفيذ تلك المشروعات والقيام برفع كفاءة الطرق.

وأشار سعد إلى أن تطوير الطرق على جميع المحاور سواء ديروط أو أبو تيج ومنفلوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد 2020 .. شرايين جديدة في قلب جبال أسيوط تساهم في خلق مجتمعات عمرانية واقتصادية.. إنشاء محور ديروط الجديد بتكلفة 1.700 مليار جنيه.. شاهد

توافد المحامين بأسيوط على لجان استفتاء دمج النقابتين

الانتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله بأسيوط

بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط بأسيوط

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة القمامة من شوارع منفلوط

وزير النقل: إنشاء 14 محورا نيليا في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه

ترشيحاتنا

11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات

فوتوسيشن بعد سقوط شعرها .. الإعلامية لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان برسالة مؤثرة .. وتطالب الجميع: محدش يقول لجدتي

أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة يقترب من الانتهاء.. شاهد

بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الجونة بالدوري المصري

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي