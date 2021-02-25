مصطفى بكري: الصعيد خط أحمر.. فيديو





وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الأحاديث التي تم ذكرها عن نساء الصعيد وانهن يعملن خادمات، وتعميم ذلك، خطأ كبير وعلى كل إعلامي أن يعلم أن ذلك خطوط حمراء وأن ابناء الصعيد "مش مستباحين لتلك الدرجة".





وتابع مقدم برنامج حقائق واسرار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يشيد بأهل الصعيد، مؤكدا أن ابناء الصعيد جزء من الوطن والكيان.





وأشار بكري إلى أنه لا يجب اللعب على النبرة القبلية، ويجب كف الكلام عن الصعيد وإهانة نساء الصعيد.

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك تطاولا حدث من البعض على بعض الفئات وكان منها النوبة وأبناء سيناء والصعيد وغيرها.