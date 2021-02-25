أستاذ طرق عن الدائري: الدولة تضع حلولا جذرية للمشاكل

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الطريق الدائري له أهمية كبيرة، موضحًا أنه أول طريق تم إنشاؤه فى إقليم القاهرة، وطوله 104 كيلو، ووزارة الإسكان هى من تولت إنشائه وبعد ذلك تم نقله لـ وزارة النقل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن وزارة النقل تتولى أعمال التوسعات الآن، وتقوم بعمل حارات جديدة.





ولفت إلى أن الطريق الدائري سيكون به حارات للحافلات والنقل الجماعي، وهذا سيوفر الأمان، وسيكون هناك حالة من السيولة المرورية.





وأشار إلى أن ما يتم فى الطريق الدائري سيقلل زمن حركة التنقل من مكان لآخر، وسيكون هناك حفاظ على البيئة.





وأوضح أن الطريق الدائري عندما تم إنشاؤه فى الثمانينات كان بجواره صحراء وأرض فارغة، ولكن الآن هناك مبان قريبة جدًا من الطريق.





وكشف أن الدولة تقدم الآن تعويضات لـلمواطنين الذين بنوا بجانب الطريق، موضحا أن الدولة تضع حلولا جذرية، وليس وضع مسكنات.