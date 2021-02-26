انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أبشواي بالفيوم.. الأحد

استعدت الإدارة الصحية بأبشواي لبدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر لها يوم الأحد المقبل، على مستوى الوحدات الصحية والمراكز الحضرية ومكاتب الصحة .

وانعقد الاجتماع التنسيقى للإعداد والتجهيز للحملة، بحضور الدكتورة كلير بقطر مديرة الإدارة ، والدكتور ماركو عزمى ، مدير الطب الوقائى، إبراهيم يحيى ، المشرف على الحملة من وزارة الصحة، و أسامة عبد العليم مراقب تطعيمات المديرية، إلى جانب مشرفى المديرية و الإدارة والمراقبين الصحيين بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية والأطقم الطبية المشاركة في الحملة.

وأكدت الدكتورة كلير بقطر مديرة الإدارة الصحية بابشواى ، أن جميع الأطقم الطبية جاهزة لبدء الحملة في موعدها، مشيرة أن جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين على أهبة الاستعداد، وأنه تم اعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات للأطقم الطبية حتى انتهاء الحملة.

من جانبه، أعلن الدكتور ماركو عزمى ، مدير الطب الوقائى، عن استعداد الادارة وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفى الادارة .

وأشار ابراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة ،إلى ضرورة تلافى السلبيات السابقة والالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين، وانتى تم التنسيق مع مدارس ومعاهد التمريض لتوفير احتياجات الإدارة من الطلبة للمشاركة إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وأنه سبق تحديد احتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة وتم توفيرها بما يكفى أطفال الادارة وأى أطفال وافدين إليها.

وأضاف أضاف أن وزارة الصحة تنفذ حملتين قومتين الفاصل بينهم شهر والطعم المستخدم هو شلل اطفال سابين الحي المروض نمط 2 لتطعيم الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وذلك لزيادة حماية الاطفال وعمل مناعة مجتمعية قوية للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .





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