وزير التعليم العالي: فوز مصر برعاية المؤتمر الدولي للتعليم الطبي 2022





أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حصول مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.



