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تعليم

وزير التعليم العالي: فوز مصر برعاية المؤتمر الدولي للتعليم الطبي 2022

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:32 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حصول مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك  ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم. 

مؤكدا أن لجنة التحكيم أشادت بالخطة المقدمة من جامعة عين شمس كشريك أكاديمي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الراعي للمؤتمر ، والتى تعكس تميز التعليم الطبي في مصر، متقدما بأسمى التهاني للأستاذ الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب مؤكدا ضرورة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية في الفترة المقبلة لتنظيم فعاليات المؤتمر.
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التعليم العالي: فوز مصر برعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022

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