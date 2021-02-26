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رياضة

دورى القسم الثاني.. النصر يحقق فوزا كبيرا بثلاثية على زد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:46 م
النصر
النصر
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عبدالله هشام
حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد، فوزا كبيرا علي فريق زد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن  الجولة 15.

وقدم النصر واحدة من مبارياته القوية منذ البداية ومنعت العارضة هدف التقدم للنصر من ضربة رأسية من أحمد الصعيدي في بداية اللقاء.

أحرز ثلاثية النصر أحمد الصعيدي هدفين وأحرز أحمد كالوشا الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 32 تمكن أحمد الصعيدي من تسجيل الهدف الأول عن  تمريرة رائعة من أدهم حامد.

وفي الدقيقة 44 واصل أحمد الصعيدي تألقه صناعة بابا إبراهيم الذي راوغ مدافع زد ومرر كرة رائعة تلقاها الصعيدي الذي أودعها في المرمي بسهولة.

وفي الشوط الثاني نجح أحمد كالوشا في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء التي تحصل أحمد داهش.

الفوز رفع رصيد النصر إلي 16 نقطة بينما تجمد رصيد زد عند 20 نقطة.

وأبدي سيد عيد المدير الفني للنصر رضاه عن النتيجة والأداء وقال إن لاعبيه قدموا أداءً رائعًا وحققوا نتيجة رائعة.

وقال سيد عيد إن الشوط الأول اعطي تعليمات هجومية للاعبين ونفذوا اللاعبين التعليمات المطلوبة منهم ونجحوا في تسجيل هدفين وبين شوكي إلقاء طالبت اللاعبين بضرورة التأمين والحفاظ علي الهدفين مع ضرورة تسجيل هدف ونجح في التسجيل عن طريق كالوشا من ركلة جزاء.

وأشار عيد إلي أن التغيرات كانت موفقة حيت تم الدفع بحسن حسين وحسام أشرف وحسام جلال وميدو العطار وأحمد كهربا.

وأوضح سيد عيد أن اللاعبين خاضوا اللقاء بروح معنوية مرتفعة خاصة بعد الفوز علي منتخب السويس الأسبوع الماضى وأن الدورى الثاني  سيشهد  نتائج جيدة للنصر في ظل الأداء القوي للفريق.
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