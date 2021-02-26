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تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ "الشوادفي" بفوزه بجائزة التميز من الصحة البريطانية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:02 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
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نهلة الشربيني
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد الشوادفي المدرس بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، لفوزه بجائزة التميز فى زراعة الأعضاء من وزارة الصحة البريطانية.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار اتصالا هاتفيا بالطبيب المصري أحمد الشودافي؛ لتهنئته بعد حصوله على درع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء.



الجدير بالذكر أن الجمعية البريطانية تعد من أكبر الجمعيات الطبية الخاصة بالجهاز الهضمي، كما أنها تصدر أكبر دورية علمية لمناظير الجهاز الهضمي، وتصدر القواعد الاسترشادية الدورية المختصة بمختلف التدخلات العلاجية والتشخيصية بالمناظير، كما توفر تلك الجمعية العديد من المنح الطبية للتدريب في مجال مناظير الجهاز الهضمي.

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