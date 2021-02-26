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تعليم

جامعة حلوان: استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:49 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تبدأ الجامعات و المعاهد المصرية غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا ، كما تستعد الجامعات لاستئناف الدارسة بالفصل الدراسى الثانى . 

وقد صرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ "صدى البلد"، أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث تم تعقيم كافة اللجان ومبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب ، كما أنه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا. 

وأضاف أنه يحظر على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه سيتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.

وأشار إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان و الحرص على التباعد بين الطلاب للحفاظ على المسافة الآمنة ، مشيرا إلى أنه يحذر على الطلاب التجمعات سواء قبل الامتحان او بعده حرصا على سلامتهم.
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