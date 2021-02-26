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رياضة

أحمد حسام ميدو بصحبة زوجته ونجله في ظهور جديد.. شاهد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:51 م
ميدو وزوجته ونجله
ميدو وزوجته ونجله
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محمد بدران
نشرت يسرا الليثي روجة أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حسام ميدو، فى أحد الاماكن العامة بإطلالة كاجوال رفقة زوجته يسرا الليثي  ونجله، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو احتفل بعيد ميلاده الـ38،  الاسبوع الماضي حيث أنه من مواليد 23 فبراير1983 بمحافظة القاهرة.

ولعب "ميدو" خلال مسيرته الكروية في العديد من الأندية الأوروبية، مثل جنت البلجيكي، وأياكس أمستردام الهولندي، وروما الإيطالي، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام هوتسبير.

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